Столбики на улицах Риги — временное решение для повышения безопасности, сообщает LTV

После установки заграждающих столбиков на улицах Риги безопасность участников дорожного движения повысилась. Однако столбики следует рассматривать как временное решение для повышения дорожного движения в городе. Со временем некоторые из них могут быть заменены на островки безопасности в Риге, сообщает в воскресенье, 25 июля, программа Латвийского телевидения (LTV) "Панорама".

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Директор Департамента автодорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс в беседе с LTV отметил, что столбики помогают повысить безопасность дорожного движения.

"Некоторые водители этим недовольным, это тоже факт, но очевидно, что такое перераспределение пространства — чтобы всем вместе было спокойнее и безопаснее — это цена, которую нужно заплатить за общую безопасность", — сказал Вецтиранс.

Исполняющий обязаности директора Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс отметил в передаче: "Для пешеходных переходах, на которых раньше было хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие в год, теперь аварии более не повторяются".

Однако Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) считает, что столбики нельзя оценивать однозначно, потому что есть как хорошие, так и плохие решения. Напомним, ранее мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) и вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") признали, что при размещении столбиков были допущены отдельные ошибки, однако совсем отказываться от столбиков городская власть не намерена.

"На наш взгляд, столбики можно применять очень успешно. Например, на пешеходном переходе где проезжая часть сужена для обеспечения безопасного пересечения улицы пешеходами. Установлены соответствующие технические средства организации движения — дорожные знаки и разметка. Но есть решения, о которых нужно дискутировать", — признала руководитель Департамента аудита безопасности движения CSDD Беата Дамбите.

CSDD считает, что столбики — это временное решение, а в долгосрочной перспективе проблемы нужно решать, планируя, проектируя и перестраивая улицы. С таким мнение согласилась и Рижская дума.

"Это временное решение, в будущем мы будем решать вопрос о замене столбиков на постоянные островки безопасности посреди дороги, но это трудоемкий процесс, который требует проектировочных", — сказал, как сообщает "Панорама", Янис Вайводс.

Исключением могут стать велополосы, которые в будущем будут отделять столбиками. Оборудование островков безопасности — тема для обсуждения на ближайшие годы. Необходимая закупочная процедура не может быть объявлена ранее 2022 года.