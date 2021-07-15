Столбики раздора. Будут ли "поставлены на паузу" непродуманные решения в сфере сообщения?

Сегодня Рижская дума соберется на заседание "О столбиках, установленых на реконструируемых улицах Риги", созванное по инициативе "Согласия". Накануне представители и власти, и оппозиции Рижской думы в в студии "Delfi TV с Янисом Домбурсом" фактически признали, что, возможно, все же следует "поставить на паузу" "столбиковый" проект или же провести его ревизию.

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Кто виноват и что делать?



Выяснить, кто несет личную ответственность за то, почему, во-первых, именно столбики в принципе появились на улицах Риги, а, во-вторых, почему в ряде случаев они были вбиты в историческую брусчатку, мешали оперативному транспорту или развороту на перекрестках тяжелого общественного транспорта или фур, в ходе дискуссии так до конца не удалось.

Из слов и.о. главы Департамента сообщения Яниса Вайводса следовало, что несколько лет назад Рижская дума еще прежнего созыва приняла документы планирования, установившие иерархию участников движения: приоритет дается пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту, но не личному автотранспорту. Исходя из такого концептуального подхода, реализуются уже конкретные проекты.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), отвечающий за сферу сообщения, все же признал: отдельные ошибки при установке столбиков допускались, но будут исправлены. В частности, зря повредили историческую брусчатку. А хаос, возникший вокруг установки столбиков, отчасти связан с тем, как была организована работа в Рижской думе прежнего созыва: мол, это прежняя власть ни с кем не считала нужным советоваться.

"Люди тяжело расстаются со своими привычками, они не смотрят на смотрят на знаки и горизонтальную разметку, а на столбики реагируют", — сказал Вайводс, считающий, что именно столбики способствуют повышению безопасности движения.

"Сам по себе столбик — это не зло, если он поставлен правильно и в правильном месте", — парировал экс-председатель Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы, оппозиционный депутат Вадим Фальков ("Согласие"). По его словам, столбики гарантированно не переживут зиму. Главный директор портала AutoNews.lv Каспарс Бергманис прибавил, что столбики будут мешать сбивать снег и сосульки с крыш домой — спецтехника не сможет подъехать к зданиям.

"Столбик — это не какой-то забетонированный бордюр, который нельзя убрать", — признал наконец Вилнис Кирсис. По словам вице-мэра Риги, сейчас будет проводиться в какой-то степени ревизия "столбиковых" решений. В каких-то случаях, если решения принесли пользу, то, по словам вице-мэра, можно внедрять их на постоянной основе. Например, менять траектории движения, распределение дороги между участниками движения уже не столбиками, а возведением постоянных островков, бордюров и так далее. В каких-то случаях, вероятно, напротив, придется отказаться от столбиков.

Вайводс признал: чтобы освободить центр города от личных автомобилей — мало проложить велополосы. Необходимы нормальные объездные дороги за пределами центра. Далее стороны взахлеб стали перечислять проблемы организации движения на улицах Риги, которые не решаются только установкой столбиков, и дискуссия перешла в конструктивное русло. Посмотреть в записи программу Delfi.tv с Янисом Домбурсом можно здесь.

Мораторий от оппозиции



Тем не менее в 16.00 начнется внеочередное заседание Рижской думы "О столбиках, установленых на реконструируемых улицах Риги". Проект решения, подготовленный "Согласием", обязывает Рижскую думу прервать установку столбиков на улицах города — по сути, поставить проект на паузу. Оппозиция требует также назвать лиц, ответственных за очевидные ошибки, допущенные при установке столбиков, и назвать суммы, которые были выделены на установку столбиков.

Также оппозиция требует, чтобы Департамент сообщения Рижской думы предоставил карту, на которой обозначены места (улицы, парки и т.д.), где столбики уже установлены, и где их еще планируется установить. По мнению "Согласия", исполнительная власть — Департамент сообщения — не должен внедрять масштабные проекты в области организации движения, не посоветовавшись предварительно с избранной политической властью: депутатами, работающими в Комитете по делам сообщения и транспорта.

В четверг, 15 июля, стало известно о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) даже без запросов от жителей города проверяет закупку столбиков, которые установлены на улицах Риги. Об этом в прямом эфире радио Baltkom рассказала начальник управления политического планирования и коммуникации KNAB Анна Алешина.

"Мы сами проверяем информацию о закупках столбиков, потому что следим за публикациями в СМИ. Никакого уголовного процесса нет — это просто проверка. Это наша инициатива. Пока не могу сказать, когда будут известны результаты, мы находимся на начальном этапе", — заявила Алешина.