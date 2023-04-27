Столтенберг: членство Финляндии и Швеции облегчит передвижение НАТО в регионе Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что членство Финляндии и Швеции позволит союзникам легче передвигаться по региону Балтийского моря, уменьшая возможности России ограничить прибытие союзников в случае кризиса.

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"Если мы посмотрим на карту с точки зрения присутствия НАТО, это полностью меняет географию", — сказал Столтенберг литовским журналистам на удаленной пресс-конференции в четверг.

"Теперь, когда Швеция и Финляндия являются членами НАТО, нам будет гораздо легче действовать, наращивать силы, защищать (союзников) и обеспечивать передвижение в воздухе и на море", — добавил он.

Глава НАТО сказал это, отвечая на вопрос, решает ли членство Швеции и Финляндии в НАТО проблему так называемых мер A2/AD (Anti-access/Area denial), которые Россия развивала в Калининградской области для предотвращения действий вражеских сил на определенной территории.

Финляндия вступила в НАТО в апреле, а членство Швеции еще не ратифицировано Турцией и Венгрией.