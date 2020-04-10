Стоматологи оказывают только неотложные услуги (список клиник)
Foto: LETA

В период чрезвычайной ситуации латвийские стоматологи вправе принимать острых больных и оказывать неотложную помощь. Клиники принимают клиентов по первичной предварительной записи.

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Такой режим оказания стоматологической помощи действует до 14 апреля. Но, справедливости ради, стоит напомнить, что правительство Латвии решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

Записаться на прием можно по телефону.

Полный список клинок, которые оказывают срочную помощь, опубликован на домашней странице Латвийской ассоциации стоматологов — здесь.

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