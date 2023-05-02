"Стопроцентная готовность" или "чужой язык"? Готовы ли школы к переходу на латышское обучение

С 1 сентября 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств переходят на обучение полностью на госязыке. По программам латышских школ. Знают ли школьники и учителя язык на уровне носителей? Не упадет ли уровень образования? Не снизится ли понимание предметов?Латвийское радио поговорило с директорами таких школ — чего они ждут от стремительного перехода.
Школы: снижение уровня, потеря учителей
В двухпоточной 2-й Валмиерской школе 70% учителей — латыши, а сам город — латышскоязычный. Директор Андрей Глухов сообщил, то готовность учителей и самого учебного заведения — "почти стопроцентная", а вот готовность детей и родителей для него — под большим вопросом. У всех разный уровень знания языка. Ведь решение о переводе было принято достаточно быстро.
В 7-8-х классах обучение уже шло на 70-80 процентов на госязыке, а вот до 6-го класса — поторопились. На дошкольном уровне решение обучать не только на русском, но и на латышском было уже с начала 2000-х, но и "это не случилось без протестов".
Одним из вызовов директор назвал способность учителей все объяснять на латышском. Вместе со сложностями, которые принесла критикуемая реформа содержания образования, учебный процесс на латышском может стать намного медленнее. "Пройдут годы, пока мы сможем встать на другие рельсы, а дети смогут учиться и получать знания на латышском языке… Уровень знаний может снизиться, потому что учитель сможет дать меньшие объемы тем или брать какую-то часть от общего стандарта".
Совсем другая ситуация в Бикерниекской волости Аугшдаугавского района. Там из почти 400 жителей лишь десятая часть — латыши. В основной школе учатся чуть меньше ста детей. По словам директора Алексея Мацкевича, латышский язык для семей учеников — чужой, но советы со стороны — что знания госязыка надо улучшать.
На сегодня в 1-6 классах лишь половина занятий идет на латышском языке, а в 7-9 классах — около 80%. Переход на госязык директор считает слишком стремительным. Он рассказывает, что ему удалось найти учительницу с хорошим латышским для первого класса. А со старшими детьми все сложнее.
"Например, в третьем классе с ребенком говорили на русском языке, чисто психологически он ждет, что и в четвертом классе на уроках с ним будут говорить на понятном языке, да и учителям намного проще объяснить на родном языке"", — поясняет директор. Он боится не только снижения уровня знаний, но и потери коллег — не все готовы или хотят преподавать на латышском.
Минобразования: съездите в лагерь, поживите в латышской среде
Министерство образования подтверждает, что готовность школ очень разная. Самая печальная ситуация — в Латгалии и "русских" районах Риги. Обещают поддержку педагогам — до 1 сентября они смогут еще походить на курсы.
Министерство говорит, что предложит ученикам и учителям не только курсы и лагеря, но и возможность пожить в "латышской среде" — о таких предложениях надо справляться в своих самоуправлениях. Представитель МОН рассказала, что сегодня идет работа над системой поддержки по системе "одной остановки" — туда можно будет обратиться и получить помощь. Особый вызов — для детей с физическими или психическими нарушениями, которые учатся по спецпрограммам.
Политики: это вопрос безопасности
При этом советник министра Анды Чакши Сергей Анцупов, переход на госязык — это не только вопрос образования, но и безопасности государства. Зампредседателя комиссии по образованию, культуре и науке Чеслав Батня, заявил, что времени на подготовку было достаточно, потому что прошлый Сейм очень заблаговременно, за год, принял решение. "Думаю, о том, чтобы отложить (переход) не может быть и речи", — заявил Батня.
По данным Министерства образования, изменения в использовании языка обучения с 1 сентября коснутся 13,6% дошкольников и 23,2% учеников основной школы. С 1 сентября 2024 года учащиеся 2, 5 и 8 классов начнут обучение только на государственном языке, а с 1 сентября 2025 года присоединятся и 3, 6 и 9 классы.