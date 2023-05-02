"Стопроцентная готовность" или "чужой язык"? Готовы ли школы к переходу на латышское обучение

На сегодня в 1-6 классах лишь половина занятий идет на латышском языке, а в 7-9 классах — около 80%. Переход на госязык директор считает слишком стремительным. Он рассказывает, что ему удалось найти учительницу с хорошим латышским для первого класса. А со старшими детьми все сложнее.

"Например, в третьем классе с ребенком говорили на русском языке, чисто психологически он ждет, что и в четвертом классе на уроках с ним будут говорить на понятном языке, да и учителям намного проще объяснить на родном языке"", — поясняет директор. Он боится не только снижения уровня знаний, но и потери коллег — не все готовы или хотят преподавать на латышском.

Минобразования: съездите в лагерь, поживите в латышской среде

Министерство образования подтверждает, что готовность школ очень разная. Самая печальная ситуация — в Латгалии и "русских" районах Риги. Обещают поддержку педагогам — до 1 сентября они смогут еще походить на курсы.

Министерство говорит, что предложит ученикам и учителям не только курсы и лагеря, но и возможность пожить в "латышской среде" — о таких предложениях надо справляться в своих самоуправлениях. Представитель МОН рассказала, что сегодня идет работа над системой поддержки по системе "одной остановки" — туда можно будет обратиться и получить помощь. Особый вызов — для детей с физическими или психическими нарушениями, которые учатся по спецпрограммам.

Политики: это вопрос безопасности

При этом советник министра Анды Чакши Сергей Анцупов, переход на госязык — это не только вопрос образования, но и безопасности государства. Зампредседателя комиссии по образованию, культуре и науке Чеслав Батня, заявил, что времени на подготовку было достаточно, потому что прошлый Сейм очень заблаговременно, за год, принял решение. "Думаю, о том, чтобы отложить (переход) не может быть и речи", — заявил Батня.

По данным Министерства образования, изменения в использовании языка обучения с 1 сентября коснутся 13,6% дошкольников и 23,2% учеников основной школы. С 1 сентября 2024 года учащиеся 2, 5 и 8 классов начнут обучение только на государственном языке, а с 1 сентября 2025 года присоединятся и 3, 6 и 9 классы.