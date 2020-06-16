Страх репрессий и однопартиец Пуце. Главы 46 самоуправлений Латвии направили письмо Левитсу, призывая "заморозить" реформу

Руководители сразу 46 самоуправлений Латвии разослали совместное открытое письмо президенту государства Эгилсу Левитсу, в котором призывают его приостановить утвержденную на прошлой неделе Сеймом административно-территориальную реформу (АТР), призванную сократить количество самоуправлений в Латвии в три раза.

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Как уже сообщалось, с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления, предусматривает утвержденный Сеймом в окончательном чтении закон об административно-территориальной реформе. Документ предусматривает создание 42 самоуправлений вместо 119 нынешних.

В соответствии с предложением президента Эгила Левитса предусмотрено, что до 31 декабря этого года будет разработан законопроект о правах местных общин (городских и волостных) демократически избирать своих представителей и участвовать в рассмотрении вопросов местного значения.

Однако самоуправления в своем письме называют принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу — недемократичной.

Самоуправления напоминают, что с момента, когда министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце начал продвигать реформу, самоуправления возражали против нее. Диалог с местными властями велся плохо, правительство не могло ответить на вопросы представителей самоуправлений и депутатов Сейма о том, каким образом АТР обеспечит более эффективное развитие территорий.

В письме представители самоуправлений напоминают о том, что в ходе реформы в соответствии с Европейской хартией о местных самоуправлениях должны были пройти консультации с жителями. Однако после решения Пуце запретить опрос населения в Икшкильском крае многие самоуправления начали бояться репрессий со стороны Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР), поэтому опросы не проводили. Там, где проводились опросы, мнение населения было откровенно проигнорировано — например, в случае с Саулкрастским и Вараклянским краями.

Отмечается также, что рассмотрением законопроекта занималась специальная комиссия по АТР, но ее возглавил Артур Том Плешс ("Для развития/За!"), однопартиец Пуце, что вызывает подозрения в конфликте интересов, а десятая часть депутатов Сейма не была представлена в комиссии.