Страховщики не планируют оплачивать тесты на Covid-19
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В настоящий момент страховых компании в Латвии не планируют оплачивать тесты на Covid-19 без направления семейного врача, отметил в разговоре с агентством LETA президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

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По его словам, страховые компании считают, что направление семейного врача на тест — оптимальный алгоритм, поскольку на анализ отправляют по объективным причинам, например, при наличии симптомов, а также контактных лиц. К тому же направление можно получить удаленно, то есть пациентам не придется лично посещать семейного врача.

Одновременно, Абашинс заметил, что отдельные страховые компании погашают затраты на диагностику инфекционных заболеваний при покупке полиса высокого риска. Но и в таких случаях вероятно также потребуется направление врача на тест на Covid-19.

Также отдельные страховые компании оплачивают консультацию специалиста, если возникают подозрения на коронавирус.

Как уже ранее сообщалось, с понедельника, 26 октября, сдать тест на Covid-19 бесплатно можно только по направлению семейного врача. Одновременно в E.Gulbja laboratorija без направления врача анализы на Covid-19 можно будет сдать за 53 евро, в Centralaja laboratorija — за 45 евро, в лаборатории BIOR — за 38,83 евро, рассказали агентству LЕТА представители лабораторий.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Янис Абашин
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