Страховщики в этом году получили уже 50 заявок на возмещение ущерба от наводнений

Латвийские страховые компании получили уже около 50 заявок на возмещение ущерба от наводнений, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация страховщиков.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Начали приходить заявки и от жителей Екабпилса. Довольно много заявок из Адажи.
Ассоциация отмечает, что пока что рано судить о суммах — это ранняя фаза наводнений, и объем убытков пока неясен. Нужно, чтобы прошло какое-то время после окончания наводнения, чтобы ущерб был подсчитан.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.