Страховщики в этом году получили уже 50 заявок на возмещение ущерба от наводнений
Foto: LETA

Латвийские страховые компании получили уже около 50 заявок на возмещение ущерба от наводнений, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация страховщиков.

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Начали приходить заявки и от жителей Екабпилса. Довольно много заявок из Адажи.

Ассоциация отмечает, что пока что рано судить о суммах — это ранняя фаза наводнений, и объем убытков пока неясен. Нужно, чтобы прошло какое-то время после окончания наводнения, чтобы ущерб был подсчитан.

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