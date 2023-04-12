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Foto: DELFI Aculiecinieks

Жители беспокоятся, что за пена появилась в Даугаве у Рижской ГЭС и не идет ли речь о химическом загрязнении. В Государственной службе среды поспешили успокоить - причин для беспокойства нет.

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Читатель Delfi Нормундс Цейпе сфотографировал Даугаву с Вантового моста. По словам мужчины, странная пена течет уже несколько дней и очень напоминает химическое загрязнение.

В свою очередь, Янис Романовскис сделал фотографии у Рижской ГЭС. "Непонятно - в Даугаве вода или шампунь", - подписал он снимки.

В Государственной службе среды сообщили, что служба также получила сообщения от жителей. "Эта пена не является загрязнением, возникшим в ходе деятельности человека, она возникла из-за большого потока воды", - пояснила представитель ГСС Карина Дворянинова.

Первые сообщения о пене служба начала получать еще в конце марта - как раз в это время ГЭС начали открывать затворы. "Органические вещества, которые были вымыты с затопленных территорий, привели к усиленному вспениванию воды", - пояснила Дворянинова.

Как уже сообщал Delfi, 2 апреля из-за большого притока воды впервые за шесть лет были открыты затворы Плявиньской ГЭС. К таким мерам прибегают, когда приток воды в реке превышает количество воды, используемой для производства электроэнергии.

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