Страны Балтии будут между собой координировать открытие границ

Премьер-министры стран Балтии сегодня договорились, что все три страны будут сотрудничать, когда внутри ЕС придет время открыть границы для свободного передвижения людей и товаров.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство), премьер Эстонии Юри Ратас и премьер Литвы Саулиус Сквернелис договорились, что координацией займутся министры иностранных дел.

“На уровне Балтийских стран и Европейского союза важно сотрудничать и координировано выйти из кризиса, вызванного Covid-19, постепенно отменяя ограничения и договариваясь о сотрудничестве, чтобы развивать экономику”, - сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, 17 марта Латвия закрыла границы для международных пассажирских перевозок. Границы останутся закрыты, по крайней мере, до 12 мая.