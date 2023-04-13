Страны Балтии будут решать, как прекратить импорт сжиженного нефтяного газа из России

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что страны Балтии будут искать решения, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа (СНГ) из России в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем в два раза.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра, он обсудил это в четверг с министром по вопросам климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом ("Новое Единство")

"Мы пришли к единому мнению, что сжиженный нефтяной газ не должен импортироваться в три Балтийские страны. Это, как я уже сказал, решение трех Балтийских стран, поскольку европейских санкций в отношении него нет, — сказал Крейвис журналистам в четверг после встречи. — Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше".

В конце января агентство Reuters сообщило, что российский экспорт СНГ в страны Балтии в прошлом году вырос со 159 тыс. тонн до 331 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт в Латвию вырос на 77% до 232 тыс. тонн, в Литву — в 8,5 раз до 72 тыс. тонн, а в Эстонию — на 42% до 27 тыс. тонн