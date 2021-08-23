Страны Балтии и Польша: ООН должна ответить на "гибридную атаку" со стороны Беларуси

Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорится в совместном заявлении премьер-министров Латвии, Эстонии, Литвы и Польши, принятом 23 августа. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

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"Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги для содействия разрешению данной ситуации, а также потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств", — заявили Кришьянис Кариньш, Кая Каллас, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий.

В документе подчеркивается, что в этой беспрецедентной ситуации для эффективного ответа Минску крайне важно единство стран ЕС и срочная дипломатическая, финансовая и техническая поддержка.

"Использование беженцев и иммигрантов в качестве оружия угрожает региональной безопасности Европейского Союза и представляет собой серьезное нарушение прав человека", — подчеркнули они.

Они пообещали, что примут всех беженцев, пересекающих границу, но призвали рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер ЕС для предотвращения нелегальной миграции в будущем. В сообщении говорится, что Беларусь должна взять на себя полную ответственность за людей, появление которых на своей территории она сама организовало, и недопустимо, чтобы им не давали вернуться домой, незаконно перемещая к границам с Евросоюзом.

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов — в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На латвийской границе остановили 576 нелегалов. На нейтральной территории до сих пор находится 83 человека, 27 из них дети, четверо из которых младше трех лет.