Страны Балтии и Польша вместе будут противостоять попыткам России переписать историю

На встрече в Вильнюсе министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши пообещали вместе противостоять попыткам России переписать историю начала Второй мировой войны.

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"Мы будем помнить жертв тоталитарных режимов, и ложная версия истории не пройдет, вот такой четкий сигнал", - заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что в эти дни балтийские страны вспоминают годовщину ссылок, оккупации, и поэтому "усилия России притянуть историю к современным политическим играм совершенно неприемлемы".

"Попытки России притянуть историю к ее современным политическим играм мы оцениваем как абсолютно неприемлемые, пакт Молотова-Риббентропа означает (для балтийских стран) советскую оккупацию и агрессию против Польши", - сказал глава МИД Латвии.

В понедельник министры примут участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах советской оккупации, а позднее примут участие из Вильнюса в удаленном заседании совета по иностранным делам ЕС.

"Мы координируем свои действия и на поле пропаганды, и борьбы с ложными новостями, и это наши эксперты делают каждый день. Символы в политике очень важны, особенно, если они наполнены содержанием", - заявил на брифинге министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы договорились, что наша позиция будет общей, когда мы будем говорить о евроатлантических отношениях, и это также сильный сигнал", - отметил он.

23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему. В соответствии с ними советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война.

В последнее время президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Польша в ответе за развязывание Второй мировой войны, оправдывал пакт Молотова-Риббентропа, утверждая, что у России не было иного выхода, как только его подписать.

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которым депутаты осудили этот документ и признали его недействительным.

Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в конце мая зарегистрировал предложение отменить это политическое решение. Политик утверждает, что оно "не соответствует принципам исторической справедливости" и было принято "в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет" и под давлением со стороны внешних сил.

Массовые аресты и высылки в Балтийских странах начались 14 июня 1941 года.