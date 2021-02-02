Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России

Министры иностранных дел стран Балтии во вторник обратились в Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом принять меры из-за задержаний протестующих и журналистов в России.

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Письмо министров стран Балтии, в котором осуждается использование насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и содержится призыв к международному сообществу принять незамедлительные действия в ответ на задержания, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейших жестких действий против протестующих и потребовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе Алексея Навального", — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В письме обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также содержится призыв расследовать нарушения прав человека в этой стране.

Министры подчеркивают, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая принципы защиты прав человека, предусмотренные Европейской конвенцией по защите прав человека.

По данным независимых российских источников, только 31 января в ходе мирных протестов в России задержано более 5 тыс. человек, среди них более 90 журналистов.