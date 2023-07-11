Страны Балтии подпишут декларацию о расширении воздушного пространства для НАТО

Страны Балтии сегодня на саммите НАТО подпишут декларацию о расширении воздушного пространства для деятельности НАТО, сообщило Министерство обороны Литвы.

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В декларации будет отмечено, что союзникам НАТО предоставляется неограниченный доступ к взаимосвязанному балтийскому блоку воздушного пространства для сдерживания, усиления бдительности и проведения крупномасштабных учений НАТО.

Декларация будет подписана министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидасом Анушаускасом, Инарой Мурниеце и Ханно Певкуром.

Согласно заявлению, НАТО согласилось укрепить свою воздушную позицию и ротационную модель противовоздушной обороны путем размещения наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации на ротационной основе в этих странах, тем самым повышая готовность, оперативность и маневренность сил противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

"Литва, Латвия и Эстония предложат союзникам по НАТО внедрить ротационную модель ПВО, внеся в нее свой вклад своими силами", — говорится в сообщении литовского Минобороны.

Также страны Балтии выразят общее намерение и дальше развивать решения в области воздушного пространства, по мере необходимости увеличивая его доступность для воздушных операций НАТО, обеспечивая высочайшие стандарты безопасности полетов и улучшая военно-гражданское сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.

В связи с тем, что страны Балтии стремятся укрепить потенциал ПВО НАТО в регионе и перейти от почти 20-летней системы воздушной полиции НАТО к миссии ПВО, министры обороны альянса в середине июня согласовали модель ротационной ПВО.