Stratcom: Россия меняет тактику влияния в информационном пространстве

Россия меняет тактику. Не только на поле боя в Украине, но и на поле информационной войны. Об этом говорит новое исследование Центра стратегической коммуникации НАТО (Stratcom), пишет rus.lsm.lv.

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"Можем сделать вывод, что технологии играют все более важную роль в том, как ведется информационная война. А еще мы можем сделать вывод, что и в XXI веке общество можно очень эффективно зазомбировать до такой степени, что оно поддерживает такую безжалостную войну, и в принципе люди сами готовы погибнуть во имя совершенно надуманных идей", — рассказал директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

"Мы видим, что они пытаются, скажем так, снова надавить. Конечно, не жестко, а достаточно умно — мол, мы за мир, мы хотим, чтобы война закончилась немедленно. И таким образом, чтобы положить конец войне, необходимо прекратить помощь оружием Украине. Можно увидеть, что в некоторых аудиториях это сообщение может пройти, но мы знаем — это означает поражение Украины в боях".

Для распространения своих сообщений Россия использует социальные сети. Анализ Центра стратегических коммуникаций НАТО показал, что с февраля резко упало потребление контента в Instagram и Facebook. Зато резко вырос объем сообщений в Telegram — на 66%.