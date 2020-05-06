Стратегические бомбардировщики США провели тренировочный полет над Латвией, Эстонией и Литвой

Стратегические бомбардировщики США на этой неделе провели тренировочный полет в воздушном пространстве стран Балтии, сообщили DELFI в Минобороны. Было задействовано два самолета B-1 "Lancer" из Южной Дакоты, которые отработали взаимодействие с истребителями F-16 от Дании.

"Тренировочные полеты стратегических бомбардировщиков Воздушных сил союзников подтверждают взаимозаменяемость и способность выполнять совместные задачи, чтобы оказать поддержку и вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона", — говорится в заявлении Минобороны.

Также подчеркивается, что бомбардировщики B-1 "Lancer" способны оперативно доставить конвенциональное оружие для борьбы с любым противником, в любой точке планеты и в любое время.