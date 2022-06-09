Страуме повторно займет пост главы KNAB

В четверг Сейм утвердил Екабса Страуме на новый срок в качестве главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). За Страуме проголосовали 72 депутата, включая оппозицию. Против — 16 депутатов, в основном из партии "Консервативные".

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Страуме возглавил KNAB в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. Ранее он более 16 лет проработал в Службе военной разведки и безопасности, в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого — в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью. Страуме закончил Латвийскую полицейскую академию, где получил квалификацию юриста.

В этом году Страуме победил в конкурсе на должность начальника KNAB, в котором фактически был единственным кандидатом.

Говоря о сделанном за пять лет, Страуме заявил, что перенял бюро в плохом состоянии — низкий микроклимат, плохие отношения между сотрудниками, несоответствующие зарплаты и отстающее техническое обеспечение. Сейчас сотрудники гордятся работой в бюро и получают соответствующее денежное вознаграждения, а техническое обеспечение в лучшем состоянии, считает Страуме.

На данный момент штат следователей KNAB укомплектован, а на другие должности еще набираются сотрудники — процесс предоставления доступа к государственной тайне занимает довольно много времени.

Ранее Страуме говорил, что в случае повторного назначения, продолжится работа над развитием анализа коррупционных рисков, а также нужно будет улучшить устаревшую система ведения учета. Во время пандемии было приостановлено международное сотрудничество, и в этой области также необходима дальнейшая работа.