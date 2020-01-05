Страус сбежал из фермы под Елгавой в начале декабря и вернулся под Новый год

Белого южноамериканского нанду по кличке Ансис спасли репосты на Facebook — сообщением о его пропаже поделились четыре с половиной тысячи человек. 31 декабря он благополучно вернулся на ферму.

Нанду жил на ферме Ratites в Елгавском крае. Его не было дома четыре недели. 22 декабря ферма опубликовала на своей странице в Facebook призыв помочь найти птицу — и решение сработало.

Ансис нашелся примерно в 25 километрах от дома. Семейство Кочансов из Джуксте заметило его на лужайке возле своего дома и сумело заманить в свой курятник. Благодаря репостам в Facebook они смогли связаться с хозяевами птицы, и под Новый год путешественник вернулся домой.

Стоит отметить, что этой птице повезло. В 2015 году из Озолпилсского поместья, комплекса отдыха в Смардесской волости Энгурского края, сбежал страус. Его поймали, выстрелив ампулой с транквилизатором. Но дозировка оказалась смертельной: страус проспал несколько часов и умер, не приходя в сознание.