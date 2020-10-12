Стремительный рост числа случаев Covid-19: Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Из-за стремительного распространения Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал во вторник, 13 октября, заседание совета по кризисному управлению, сообщили в бюро премьера. Заседание состоится в 9 часов в удаленном режиме.

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Об актуальной ситуации с коронавирусом на заседании совета расскажут эксперты. Планируется также обсудить загруженность больниц и обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Также будет обсуждаться дальнейшая стратегия борьбы с распространением Covid-19 в Латвии.

В заседании примут участие представители Центра профилактики и контроля заболеваний, Службы неотложной медицинской помощи, Национальной службы здравоохранения и других учреждений.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Кришьянис Кариньш
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