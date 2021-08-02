Стрижка газонов в Риге подешевеет в два раза
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Услуга по стрижке газонов подешевеет в два раза, сообщает Rīgas namu pārvaldnieks. В дальнейшем в территориальных участках Austrumi, Ziemeļi, Centrs, Daugava и Jugla стрижкой газонов и сбором скошенной травы будет заниматься SIA Ekozona, в участках Пардаугавы услугу обеспечит Clean R.

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Это решение о разделении зон RNP принял в целях повышения конкуренции,

Такое решение о зонировании было принято RNP, чтобы усилить конкуренцию и получить ряд поставщиков услуг, которые могли бы предоставлять рентабельные и высококачественные услуги всем клиентам RNP.

Роналдс Нейманис, председатель правления SIA "Rīgas namu pārvaldnieks": "Приоритет RNP — предложение максимально качественных услуг по разумной цене. Ежедневно ведется работа по методическому совершенствованию как всей системы закупок в целом, так и отдельных закупок. Мы стараемся повысить конкуренцию, предоставляя возможность участвовать в закупках как можно более широкому кругу участников. В результате мы добились очень значительного снижения стоимости услуги по стрижке газона".

В связи с продолжительным периодом жары RNP следит за ситуацией, чтобы защитить почву столицы от высыхания. В жаркую погоду траву косят реже, и в будущем планируется ввести отдельные участки, где в будущем траву будут косить с более длительными интервалами. В особо влажных местах следят за тем, чтобы длина травы не превышала 20 см.

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