Строителей детских площадок обяжут поддерживать их в порядке и строить по правилам

Планируется установить особые требования безопасности для детских игровых сооружений и площадок, предназначенных для общественного использования.

Соответствующий проект правил Кабинета министров разработало Министерство экономики, и во вторник, 7 января, он будет рассмотрен на заседании правительства.

Министерство указывает, что в настоящее время нормативные акты не предусматривают конкретных требований к безопасности предназначенных для общественного использования детских игровых сооружений и площадок. Проект правил был разработан по инициативе Минэкономики и Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) с целью предотвратить риск травм из-за недостаточной безопасности детских сооружений и площадок общественного пользования.

В 2017 году ЦЗПП провел проверку 43 игровых площадок, и нарушения были констатированы на всех из них. Как и в предыдущие годы, самые существенные нарушения были связаны с несоответствующим покрытием на площадках (в 83% случаев) и сломанными элементами конструкций (в 63% случаев).

Проект правил Кабинета министров предусматривает, что производитель, импортер или дистрибьютор предназначенных для общественного пользования детских игровых сооружений и площадок после их установки обязан будет проверять их состояние. Игровые площадки нужно будет регистрировать и поддерживать в порядке.

Выбирая место для размещения игровой площадки или сооружения, необходимо будет принимать во внимание все риски, включая близлежащие водоемы, крутые склоны, оживленные улицы и т. д.

Перед выпуском детского игрового оборудования на рынок производитель должен будет оценить его соответствие требованиям безопасности. Убедиться в соответствии оборудования требованиям должны будут также импортер и дистрибьютор продукции.

Чтобы надзор ЦЗПП был более эффективным, техническую документацию на игровые сооружения нужно будет хранить в течение десяти лет после выпуска продукции на рынок, а игровые детские площадки необходимо будет регистрировать. Таким образом, ЦЗПП будет иметь точную информацию о том, кто несет ответственность за содержание в порядке конкретной детской площадки. Регистр площадок будет находиться в публичном доступе, поэтому каждый житель сможет проверить наличие в нем той или иной площадки.

Проект правил предусматривает также переходный период в 18 месяцев. В течение этого времени все управляющие установленных до вступления правил в силу детских сооружений и площадок смогут их зарегистрировать и провести оценку рисков.