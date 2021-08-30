Строительные работы ведутся на 95 участках госдорог Латвии

По состоянию на понедельник, 30 августа, строительные работы продолжают на 95 участках государственных дорог Латвии, поэтому водителям следует считать с ограничениями дорожного движения и дополнительным временем в пути, информирует госкомпания Latvijas valsts ceļi.

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Больше всего времени, около одного часа, требуется на проезд по участку, где ведутся строительные работы на дороге Тукумс - Кулдига на отрезке между Лидумсом и Гренчи. Около 50 минут потребуется, чтобы проехать участок Малиена - Лиепна (дорога районе Алуксне), где обновляют асфальтовое покрытие. Около часа необходимо на объезд закрытого моста через Гаую возле Стренчи.

Полную карту с дорожными участками, где ведутся строительные работы можно посмотреть на сайте Latvijas valsts ceļi. Она также доступна пользователям мобильного приложения Waze.