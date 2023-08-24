Строительство Кекавской окружной дороги: открывается часть улицы Кекавас
Foto: LETA

С пятницы, 25 августа, откроют движение по участку улицы Кекавас от улицы Межмалас до Баложского круга, параллельно Баускому шоссе. Этот участок был закрыт из-за работ по строительству Кекавской окружной дороги.

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Все еще остается закрытой часть улицы Кекавас от Баложи до улицы Эвереста.

На Бауском шоссе (А7) от Риги до Катлакалнса сохраняется следующая организация движения:

  • по перестроенному участку шоссе движение организовано в обе стороны, по одной полосе в каждую сторону;
  • общественный транспорт до Баложского круга идет по улице Кекавас, от круга до Бауского шоссе — по перестроенному участку Бауского шссе;
  • узел кругового движения у Вадлаучи полностью открыт;
  • при выезде из Баложи и Рамавы на Бауское шоссе в сторону Кекавы движение организовано по недавно построенной ветви кругового перекрестка на улице Баложу;
  • в сторону от Риги для проезда в сторону Баложи и Рамавы движение организовано по новому съезду с Бауского шоссе на круговой перекресток на улице Баложу;
  • там, где начинается строительство окружной дороги, движение в сторону Кекавы организовано по рампе через окружную дорогу, затем по недавно построенной параллельной дороге и круговому перекрестку у улицы Наудитес.


Длина новой окружной дороги будет почти 100 км. Это первый в Латвии проект государственно-частного партнерства в сфере строительства дорог. Частный партнер занимается проектированием, строительством, привлечением финансирования и содержанием дороги в течение 23 лет.

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