Строительство Кекавской окружной дороги: открывается часть улицы Кекавас

С пятницы, 25 августа, откроют движение по участку улицы Кекавас от улицы Межмалас до Баложского круга, параллельно Баускому шоссе. Этот участок был закрыт из-за работ по строительству Кекавской окружной дороги.

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Все еще остается закрытой часть улицы Кекавас от Баложи до улицы Эвереста.

На Бауском шоссе (А7) от Риги до Катлакалнса сохраняется следующая организация движения:

по перестроенному участку шоссе движение организовано в обе стороны, по одной полосе в каждую сторону;

общественный транспорт до Баложского круга идет по улице Кекавас, от круга до Бауского шоссе — по перестроенному участку Бауского шссе;

узел кругового движения у Вадлаучи полностью открыт;

при выезде из Баложи и Рамавы на Бауское шоссе в сторону Кекавы движение организовано по недавно построенной ветви кругового перекрестка на улице Баложу;

в сторону от Риги для проезда в сторону Баложи и Рамавы движение организовано по новому съезду с Бауского шоссе на круговой перекресток на улице Баложу;

там, где начинается строительство окружной дороги, движение в сторону Кекавы организовано по рампе через окружную дорогу, затем по недавно построенной параллельной дороге и круговому перекрестку у улицы Наудитес.





Длина новой окружной дороги будет почти 100 км. Это первый в Латвии проект государственно-частного партнерства в сфере строительства дорог. Частный партнер занимается проектированием, строительством, привлечением финансирования и содержанием дороги в течение 23 лет.