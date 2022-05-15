Строительство котельной в Риге на правом берегу Даугавы обойдется в 23 млн евро

Строительство котельной в Риге, на улице Ренцену, 30, может стоить около 23 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА член правления SIA "Rīgas BioEnerģija" Гунтис Скроделис.

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В настоящее время планируется, что котельная может начать работу в конце 2023 года.

В начале этого года был объявлен конкурс на строительство котельной. В котельной планируется установить оборудование с высокой степенью эффективности и автоматизации, где для производства тепла будет использоваться латвийское сырье - древесная щепа.

Тепловая мощность проектируемой котельной составит 48 мегаватт (МВт). Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжения правого берега Даугавы.

По мнению Скроделиса, в текущей геополитической ситуации не только в Латвии, но и в Европе существует острая необходимость в строительстве новых котельных, работающих на возобновляемых источниках энергии (щепе), что уменьшит потребность в использовании природного газа.

В прошлом году в коалиции Рижской думы не было единого мнения о строительстве этой котельной. В мае прошлого года "Консервативные" призывали отложить строительство котельной на улице Ренцену до тех пор, пока Рижская дума не разработает и не утвердит концепцию развития теплоснабжения Риги.