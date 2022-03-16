Строительство латвийско-белорусской границы подорожает до 53,57 миллионов ​​евро

Из-за роста цен строительство латвийско-белорусской границы обойдется в 53 573 008 евро с учетом НДС - на 15 476 766 евро больше, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в документах, представленных на согласование МВД.

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Как видно в описании проекта Valsts nekustamie īpašumi должны профинансировать строительство на сухопутном участке латвийско-белорусской государственной границы протяженностью 83,9 км — на общую сумму 53 573 008 евро, включая НДС.

Чтобы обеспечить МВД необходимым дополнительным финансированием в 2022 году, правительство планирует поддержать предложение МВД о перераспределении средств из бюджетной программы 2022 года "Создание инфраструктуры государственной границы" в подпрограмму МВД "Недвижимость и централизованная закупка" в размере 1 946 753 евро.

Также планируется выделить Министерству внутренних дел финансирование в размере 1 321 993 евро из средств на непредвиденные расходы и поддержать предложение МВД увеличить финансирование подпрограммы бюджета МВД "Недвижимость и централизованная закупка" при планировании Государственного бюджета на 2023 год (на 11 821 102 евро) и при планировании Государственного бюджета на 2024 год (на 386 918 евро).

Ранее Кабинет министров разрешил VNĪ взять на себя финансовые обязательства по строительству приоритетного участка государственной границы протяженностью 83,9 км на общую сумму 38 096 242 евро, включая НДС.

Работы планировалось завершить к июлю 2023 года, но предприятие Citrus Solutions, которое получило проект в результате конкурса закупки, объявило, что в связи с нападением России на Украину и последовавшими за ним экономическими санкциями больше не сможет обеспечить поданные 4 февраля 2022 года ценовые предложения.

8 марта предприятие VNĪ объявило новый конкурс цен, на который 11 марта 2022 года подали заявки шесть претендентов.В результате наиболее экономически выгодным было признано предложение, общая контрактная цена которого составляет 53 529 451 евро с учетом НДС.

Разработка плана строительства должна быть завершена до июня/июля 2022 года при условии заключения договоров в конце марта, за исключением разработки документации по плану строительства тоннеля, которую предусмотрено завершить в сентябре 2022 года.

Проект предусматривает строительство 173 км полосы государственной границы, в том числе 134 км постоянного ограждения.