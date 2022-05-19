Строительство моста Брасы планируется завершить к Празднику песни и танца в 2023 году

Строительные работы на мосту Брасы планируется завершить к Празднику песни и танца, который пройдет летом 2023 года, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы по вопросам транспортной инфраструктуры и развития Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

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Вице-мэр столицы подчеркнул, что путепровод через железнодорожное полотно в Брасе — самый сложный из унаследованных Рижской думой проектов. Реконструкция моста началась в 2015 году и по первоначальному плану строительные работы должны были быть завершены к настоящему времени.

Кирсис признал, что в ходе строительства еще может произойти что-либо непредвиденное, но цель состоит в том, чтобы завершить строительство к Празднику песни и танца 2023 года.

Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс сообщил, что на данный момент запланированная стоимость строительства составляет 13,5 млн евро. На вопрос, как быть с растущими затратами на строительство и предусмотрена ли договором индексация цен, Вайводс ответил, что действующий договор индексацию не предусматривает.

Вайводс пояснил, что в договоре учтен механизм, с помощью которого заказчик может компенсировать рост затрат и который соответствует недавно опубликованным Министерством экономики руководящим принципам компенсации затрат на строительство.

Вайводс подчеркнул, что строители согласились на такой механизм, поэтому конфликтов из-за возможного роста цен возникнуть не должно.

Руководитель строительных работ компании CP — Rīgas tilti Павел Сидоров пояснил, что сначала будут установлены пробные сваи, которые предстоит испытать под нагрузкой, после чего проектировщик даст разрешение на строительные работы.

Первоначально планируется построить новую эстакаду в направлении от Межапарка в центр вместо уже демонтированной половины старого Брасского моста. После возведения этой эстакады по ней будет перенаправлен поток общественного транспорта и начнется демонтаж другой половины прежнего моста.

Новая эстакада в направлении от центра к Межапарку будет шире, так как на ней предусмотрены проезжая часть, тротуар и велосипедная дорожка с двусторонним движением.

Кроме того, по договоренности с Latvijas dzelzceļš в ночное время будет обеспечен четырехчасовой перерыв в движении поездов, во время которого должны выполняться строительные работы на железнодорожной линии.

Председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс ("Новое Единство") добавил, что вплоть до окончания всех строительных работ движение трамвая по мосту прерывать не планируется. Состояние старой части моста находится под постоянным контролем, поэтому в случае выявления угроз безопасности во время строительных работ движение будет остановлено, но Пулкс выразил надежду, что этого не произойдет.

Как сообщалось, реконструкцию Брасского моста в Риге проведет объединение CP — Rīgas tilti, образованное двумя компаниями — АО Ceļu pārvalde и SIA Rīgas tilti.

Заключенный с CP — Rīgas tilti договор предусматривает выполнение работ за 10 850 397 евро без учета налога на добавленную стоимость.

Демонтаж путепровода осуществляет АО Kauno tiltai за 586 303 евро без налога на добавленную стоимость.