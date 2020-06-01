Строительство новой Лиепайской тюрьмы может начаться на год раньше запланированного срока

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиционных партий рассказал журналистам, что в настоящее время власти ищут способ начать строительство новой Лиепайской тюрьмы на год раньше, чем планировалось.

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Кариньш напомнил, что при распределении бюджета на этот год было решено, что строительство тюрьмы начнется в 2022 году.

"Сейчас мы ищем способ сделать это на год раньше. Думаю, пойдем в этом направлении. То, что строительство планируется, это понятно", — сказал политик.

Политик новой консервативной партии Гатис Эглитис отметил, что вопрос о строительстве новой тюрьмы в Лиепае скоро будет передан в правительство.

Эглитис подчеркнул, что на строительство тюрьмы не пойдут средства, которые, по плану, будут направлены на восстановление экономики после кризиса Covid-19. По словам политика, деньги на строительство тюрьмы нужно будет найти из других источников, о чем сообщат правительству.

Эглитис отметил, что новая Лиепайская тюрьма относится к тем инфраструктурным проектам, которые могут оказать положительное влияние на экономику после коронакризиса.

Мэр Лиепаи Янис Вилнитис ранее сообщил, что новая тюрьма создаст для горожан примерно 400 рабочих мест. Комплекс из восьми зданий будет расположен в 5,6 км от центра города. Общая площадь территории тюрьмы составит 305 116 кв. метров. Кроме корпусов, в которых будут проживать заключенные, на территории тюрьмы будет расположен центр занятости, а также центр для обучения и ресоциализации.

Одним из главных требований при проектировании является безопасность заключенных и сотрудников тюрьмы. Предполагается, что при строительстве будут использованы инновационные для латвийской пенитенциарной системы решения. В частности, в камерах планируется установить специальный устойчивый к ударам инвентарь.