Строительство Rail Baltica: в среду вступают в силу новые ограничения движения
Foto: LETA

Со среды, 29 марта, в окрестностях Центрального вокзала будут введены дополнительные ограничения движения, которые связаны с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Об этом порталу Delfi сообщили в Рижской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 29 марта на участке улицы Тургенева от улицы Дзирнаву до улицы Риепниеку будет закрыто движение транспортных средств. Указанный участок улицы не будет закрыт для движения общественного транспорта.

Для движения транспортных средств будет закрыта улица Тимотея около перекрестка с улицей Тургенева, а также улица Тимотея у здания на улице Тургенева 14. Наряду с этими ограничениями движения остаются в силе ранее введенные изменения, с которыми можно ознакомиться на сайте Рижской думы.

Ответственная за проведение строительных работ компания RBBL должна обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к домам и предприятиям, которые расположены на указанном участке улицы, создание временных остановок, а также указания местоположения ближайшей остановки и временное расписание.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Будни курьера — какие они?