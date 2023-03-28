Строительство Rail Baltica: в среду вступают в силу новые ограничения движения

Со среды, 29 марта, в окрестностях Центрального вокзала будут введены дополнительные ограничения движения, которые связаны с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. Об этом порталу Delfi сообщили в Рижской думе.

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С 29 марта на участке улицы Тургенева от улицы Дзирнаву до улицы Риепниеку будет закрыто движение транспортных средств. Указанный участок улицы не будет закрыт для движения общественного транспорта.

Для движения транспортных средств будет закрыта улица Тимотея около перекрестка с улицей Тургенева, а также улица Тимотея у здания на улице Тургенева 14. Наряду с этими ограничениями движения остаются в силе ранее введенные изменения, с которыми можно ознакомиться на сайте Рижской думы.

Ответственная за проведение строительных работ компания RBBL должна обеспечить размещение дорожных знаков, подъезд транспортных средств к домам и предприятиям, которые расположены на указанном участке улицы, создание временных остановок, а также указания местоположения ближайшей остановки и временное расписание.