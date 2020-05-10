Строительство восточной границы: задержан заместитель начальника Пограничной охраны

В деле о возможной растрате государственного имущества и должностных преступлениях в ходе проекта стоимостью 40 миллионов евро по обустройству восточной границы Латвии, задержан заместитель начальника Государственной пограничной службы Юрис Мартуканс. Об этом сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Нарушения расследует Бюро внутренней безопасности, которое в минувший четверг задержало двух пограничников, в свою очередь, с 22 апреля статус в уголовном деле присвоен и Мартукансу.

По информации передачи, задержание Мартуканса связано с тем, что в декабре прошлого года он подписал документы о строительстве у границы с Белоруссией моста, за который строителям заплатили 600 000 - 700 000 евро. При этом аналогичный мост на границе с Россией стоит в четыре раза дешевле.

Мартуканс может продолжать работать в Погранохране. Внутренняя проверка проводится не будет.

Как уже сообщалось, Госконтроль проверил ход строительства инфраструктуры на границе Латвии и России. Во время проверки, ведомство пришло к выводу, что Погранохрана и Госагентство обеспечения неправомерно потратили 7 млн евро, а также был допущен ряд нарушений при строительстве. Например, деревья были вырублены на гораздо большей площади, чем полагалось, а сам проект строительства претерпел серьёзные изменения.

Ранее Бюро внутренней безопасности задержало бывшего начальника Погранохраны Нормундса Гарбарса и председателя правления строительной фирмы Igate Мариса Пейланса. Задержания были связаны с возможными нарушениями при строительстве на границе Латвии и Беларуси и возможным отмыванием денег.