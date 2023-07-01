Строительство Восточной магистрали в Риге может подорожать примерно на восемь млн евро
Foto: LETA

Строительство Восточной магистрали в Риге может подорожать примерно на 8 млн евро, сообщили в Рижской думе.

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На этой неделе дума рассматривала изменения в реализации проекта, которые предусматривают также увеличение финансирования.

Как сообщили в думе, речь идет о двух договорах о строительстве магистрали. 8 января 2021 года с объединением строительных компаний "ACB, Tilts" был заключен договор на строительство первой очереди Восточной магистрали на участке ул. Иерикю - ул. Виеталвас на сумму 37,9 млн евро. После начала войны в Украине увеличение затрат по проекту оценивается в 2,7 млн евро, а для дополнительных работ потребуется еще около 1 млн евро.

8 июля 2021 года был заключен договор с объединением поставщиков "AM Rīga" о строительстве второй очереди магистрали на сумму 27,8 млн евро. После начала войны рост затрат по проекту оценивается почти в 3,5 млн евро, а также потребуются дополнительные работы на сумму около 1 млн евро.

Как отмечает Рижская дума, на оба этапа строительства установлен потолок увеличения затрат. Предполагается, что часть первоначально запланированного объема работ не будет выполнена, поэтому фактические затраты будут ниже.

Строительство Восточной магистрали началось в мае 2021 года. Она обеспечит потоки транспорта в Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейку в обход центра Риги, а грузовым автомобилям больше не придется добираться в порт по набережной Даугавы.

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