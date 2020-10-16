Стройуправа остановила работу ресторана Koya

Рижское Строительное управление остановило эксплуатацию помещений ресторана Koya на Андрейсале, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работа ресторана остановлена, так как здание не сдано в эксплуатацию. Представитель Стройуправы Эдгарс Бутанс указал, что здание ограничено лентами и на нем размещены объявления, что эксплуатация здания запрещена.

Владелец ресторана Koya Марис Крейлис указал, что не знал о решении Стройуправы, хотя признал, что здание не сдано в эксплуатацию. “Прежние владельцы не все привели в порядок. Сейчас мы работаем над сдачей здания в эксплуатацию, это в процессе”, - сказал Крейлис.