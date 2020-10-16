Стройуправа остановила работу ресторана Koya
Foto: LETA

Рижское Строительное управление остановило эксплуатацию помещений ресторана Koya на Андрейсале, передает LETA.

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Работа ресторана остановлена, так как здание не сдано в эксплуатацию. Представитель Стройуправы Эдгарс Бутанс указал, что здание ограничено лентами и на нем размещены объявления, что эксплуатация здания запрещена.

Владелец ресторана Koya Марис Крейлис указал, что не знал о решении Стройуправы, хотя признал, что здание не сдано в эксплуатацию. “Прежние владельцы не все привели в порядок. Сейчас мы работаем над сдачей здания в эксплуатацию, это в процессе”, - сказал Крейлис.

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