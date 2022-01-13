Строже к Китаю и адекватная оценка России и Белоруссии: эксперт оценил доклад МИД

Отношения между крупнейшими мировыми державами — США, Россией и Китаем — сейчас находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. В прошлом году наш регион был буквально втянут в водоворот этих событий, начиная с гибридной атаки режима Александра Лукашенко на границы Латвии, Литвы и Польши и заканчивая стягиванием российских войск у границ Украины, пишет газета Diena.

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В настоящее время предпринимаются дипломатические усилия по урегулированию сложившейся ситуации, но на практике переговоры вряд ли увенчаются успехом, поскольку требуемые Россией "гарантии безопасности" неосуществимы для Запада.

Этим вопросам уделяется большое внимание в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о внешней политике Латвии. Планируется, что внешнеполитические дебаты в Сейме состоятся через две недели — 27 января.

Марис Анджанс, научный сотрудник Латвийского института внешней политики и доцент Рижского университета им. Страдиня, оценивая доклад, заявил, что риторика в отношении Китая должна быть острее, но оценка России и Белоруссии адекватная. В то же время он отмечает, что внешней политике Латвии не хватает целенаправленности, как в случае с соседними Эстонией и Литвой.

"Эстонцы известны везде благодаря дигитализации, а Литва стала борцом против авторитарных государств — резко выступила против Белоруссии, теперь еще и против Китая. Конечно, сейчас Литва страдает экономически, но это урок для всех нас — с авторитарными странами все хорошо лишь до известного предела. Латвия стала скорее нечаянным героем в связи с делом о флаге и высылкой дипломатов. Латвия находится посередине — ни туда, ни сюда, и это не хорошо и не плохо. Есть разные страны, и, может быть, кому-то и лучше не выделяться", — сказал эксперт.

Латвия могла бы специализироваться на регионе Центральной Азии, где у нее есть два посольства и успешное экспертное сотрудничество.