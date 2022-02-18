Струпишс: неизбрание Осиповой судьей Верховного суда свидетельствует о конституционном кризисе в стране

Решение Сейма не утверждать бывшую главу Конституционного суда Саниту Осипову судьей Верховного суда, свидетельствует о том, что в государстве наступил конституционный кризис. Такое мнение высказал председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, сообщает LETA.

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Напомним, что в четверг, 17 февраля, Сейм не утвердил Осипову в должности. За назначение Осиповой судьей Верховного суда проголосовали 40 депутатов, в основном из фракций "Нового Единства", AP! и Новой Консервативной партии. Против были 29 депутатов — в основном из фракций оппозиционных Союза зеленых и крестьян, "Независимых" и Национального объединения. Воздержались 16 депутатов оппозиционной фракции "Согласия".

Аргументация депутатов, не поддержавших кандидатуру Осиповой сводилась к критике либеральных взглядов экс-главы Конституционного суда. В частности, Осиповой вспомнили то, что она является сторонницей легализации однополых отношений.

Айгарс Струпишс считает, что что Сейм "явно нарушил" 83-ю статью Сатверсме, которая гласит, что судьи независимы и подчиняются только закону.

"Какой сигнал дает это решение Сейма латвийским судьям, например, судьям Конституционного суда, или судьям первой инстанции, которые избираются впервые только на три года?" — задает вопрос Струпишс.

Струпишс выразил сожаление, что "это неконституционное решение" было принято в то время, когда в Латвии началось празднование столетия Сатверсме. "Мы можем гордиться нашей Сатверсме, но мы должны помнить, что закрепленная в Сатверсме демократия не является само собой разумеющейся для каждого из нас", — сказал председатель Верховного Совета.

"Те депутаты, которые решили проголосовать против кандидатуры Осиповой или воздержаться, возможно, не подумали о последствиях и о том, что ценности, заложенные в Сатверсме, нарушаются по политическим мотивам", — добавила судья Верховного суда Дзинтра Балта.

Принятое Сеймом решение противоречит оценке Департамента по гражданским делам Верховного суда профессиональных качеств Саниты Осиповой и его решению рекомендовать ее кандидатуру для утверждения в парламент.