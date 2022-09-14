Студентам в Риге нужно обновить статус, чтобы сохранить скидку на общественный транспорт
Foto: LETA

Рижским студентам нужно будет обновить статус, чтобы продолжить получать скидку на проезд в общественном транспорте. Об этом агентству LETA сообщили в Rīgas Satiksme.

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В э-талоне статус студента предоставляется до окончания срока действия студенческого удостоверения, поэтому, продлевая удостоверение, нужно продлить и статус студента в э-талоне.

Чтобы продлить статус студента, нужно подать заявку на продление статуса льготника в информационной системе своего учебного заведения. После того, как заявку одобрят, нужно активировать статус студента в одном из автоматов продажи билетов.

Также статус можно продлить, подав заявление в любой из пяти центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

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