Студенты Даугавпилсского университета отменили митинг

Студенческий совет Даугавпилсского университета после встречи с представителями Министерства образования и науки отменили митинг, который был запланирован на 29 января, сообщила порталу Delfi председатель совета Вероника Окмане.

По ее словам, студенты в пятницу, 24 января, встретились с министром Ингой Шуплинской, парламентским секретарем и руководством Департамента выcшего образования министерства. На встрече стороны обсуждали концепцию высшего образования, прежняя редакция которой не устраивала Даугавпилсский университет. Его могли перевести в статус высшей школы.

В четверг, 23 января, министерство опубликовало новую версию концепции, в которой учтены возражения студентов и академического состава.

Даугавпилсскому университету могут предоставить переходный период (три года) для набора необходимого числа студентов.

Напомним, что ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш поддержал инициативе студентов в проведении пикета. Мэр в своем аккаунте в Facebook написал, что "позиция министра образования Илги Шуплински деструктивная и не соответствует интересам региона". Элксниньш считает, что у министра нет основания "отнимать университет у города".