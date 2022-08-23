Студенты и медработники больше не обязаны вакцинироваться от Covid-19

Правительство во вторник отменило требование к студентам и медицинским работникам об обязательной вакцинации против Covid-19.

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В дальнейшем учащимся колледжей и вузов сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании потребуется только для участия в практике образовательной программы или для освоения практической части по тематическому направлению "Здравоохранение", если соответствующее учебное заведение приняло решение о необходимости сертификата.

Сохранено право работодателей требовать, чтобы работник прошел вакцинацию, на рабочих местах, где существует высокий риск распространения Covid-19.

Как указано в аннотации к проекту поправок, важна регулярная вакцинация, способная уберечь человека от тяжелой болезни и смерти. Таким образом, вновь актуализируется определение "полностью вакцинированное лицо" без упоминания, когда была проведена вакцинация или с какой даты лицо считается привитым, но с уточнением, что лицо было вакцинировано таким количеством доз вакцины, которое обеспечивает защитный эффект вакцины в данный период времени.

Таким образом, с 1 сентября текущего года полностью привитым считается лицо, получившее количество доз вакцины, установленное Европейским агентством по лекарственным средствам или аналогичными регуляторами или определенное Всемирной организацией здравоохранения для полной первичной или бустерной вакцинации.

В инструкции по применению вакцины и в руководстве по вакцинации указаны схема вакцинации, необходимое количество доз вакцины, интервалы между прививками и продолжительность действия вакцины, чтобы население получило максимальную защиту, указано в аннотации к поправкам.

Согласно имеющимся на данный момент рекомендациям, достаточную защиту обеспечивает вакцинация препаратом, адаптированным к циркулирующим в актуальный момент типам Covid-19. Это означает, что впредь не будет подсчитываться количество доз, но, как и в случае с сезонным гриппом, люди будут прививаться вакцинами, соответствующими сезону циркуляции вируса.

Согласно аннотации к поправкам, жителям будет рекомендовано провести бустерную вакцинацию осенью, как только станет доступна вакцина. Государственный совет по иммунизации призывает постепенно по мере получения адатированных вакцин прекратить учитывать ранее полученные дозы вакцины против Covid-19" и факты заболевания и не создавать при назначении бустерной вакцинации сложных алгоритмов вакцинации против Covid-19.

Отныне в разъяснениях и сообщениях о ревакцинации должен применяться принцип одной сезонной бустерной вакцины, указывает совет. Введение такого принципа позволит постепенно осуществить переход к сезонной вакцинации против Covid-19, что в будущем сделает схему вакцинации более понятной и реализуемой, говорится в аннотации.

Таким образом, в сложившихся условиях не является рациональным при приеме на работу медицинского персонала сохранять требование о выполнении трудовых обязанностей только при наличии действующего сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, а также следует отменить предусмотренное предыдущими нормативными актами требование к этим лицам с 1 сентября быть привитыми первой или бустерной вакциной, сказано в аннотации к поправкам.