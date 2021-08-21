Студенты из многодетных семей смогут получить стипендию в размере 160 евро

Молодые люди из многодетных семей, которые начнут учебу в вузах и колледжах осенью 2021 года, смогут претендовать на социальную стипендию в размере 160 евро на протяжении 10 месяцев, сообщает Министерство образования и науки.

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Чтобы получить стипендию, семья студента должна квалифицироваться как многодетная, а студенту должно быть не больше 25 лет включительно. Студент должен поступить на очную учебу в вуз или колледж, частный или государственный — не важно. Его результат на экзамене по математике должен быть не ниже 30%, а по латышскому языку — не ниже 40%. Во время учебы в вузе или колледже средняя оценка студента должна быть не ниже 6, а также не должно быть академических долгов. Критерии будут пересматриваться раз в семестр.

Другие критерии для получения стипендии включают:

Гражданство или статус негражданина Латвии,

У родителей студента не должно быть долгов по алиментам, за исключением семей со статусом “Латвийская семья чести”,

Студент не должен находится в академическом отпуске,

Студент не имеет ранее полученного высшего образования,

У студента не должно быть собственных доходов, превышающих 12 000 евро брутто за предыдущий год и 8000 евро за текущий год.

Подать заявку на стипендию можно до 20 сентября на сайте latvija.lv. Система автоматически проверит соответствие студента выдвинутым критериям.

"Это можно считать историческим событием, так как впервые с восстановления независимости введена новая стипендия исходя из социальных критериев. Эта стипендия станет новым инструментом, как поддержать многодетные семьи, таким образом хоть немного уровняв возможности", — заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце (НКП).

До сих пор государственные стипендии в Латвии присваивались исключительно исходя из академических достижений.