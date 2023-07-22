Студенты РТУ создали уникальный подводный дрон

Два студента РТУ — Карлис Берзиньш и Томс Рожкалнс создали уникальный подводный дрон. Сейчас прототип аппарата прошел несколько тестов, по задумке разработчиков он будет видеть даже в мутной воде и сможет осуществлять различные поисковые операции. Аппаратом уже заинтересовался президент Коста-Рики. Он предложил с помощью беспилотника искать подводные сокровища, сообщает портал rus.lsm.lv

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Идея создать подводный дрон пришла к молодым людям около трех лет назад. На его изготовление ушло около восьми месяцев. И вот за спиной уже несколько тестов. На этот раз — в канале Зунда.

"У этого дрона, как и остальных два мотора, которые его перемещают вперед и назад, и еще два мотора, которые погружают его вертикально, чтобы можно было менять глубину. Уникальность этого дрона в его форме. Он более аэродинамичен. Вот здесь у дрона батарея, которая обеспечивает питание. Здесь также автопилот или компьютер, с которым коммуницирует пилот дрона. Коммуникация происходит через кабель. Дрон под водой все время соединен шнуром, чтобы была эту коммуникация", — рассказал Томс Рожкалнс.

Дрон может погрузиться на глубину до 300 метров. Но пока его ограничивает кабель длиной всего в 25 метров.

"Но нужно сказать, что для нужд Латвии и Балтии 300 метров — это слишком много. Наши внутренние воды — менее ста метров", — признал Томс Рожкалнс.

В латвийских водах большие проблемы с видимостью, поэтому дрон оснащен чувствительными сенсорами и специальной камерой.

"Одна из главных нужд, для чего его можно использовать — работы по спасению и поиску людей", — отметил Карлис Берзиньш. "С помощью этого устройство достаточно четко можно видеть разные силуэты. Так уже находят людей. Мы можем добавить этому процессу мобильности, с помощью нашего подводного дрона найти человека можно будет быстрее".

Студенты говорят, что такой небольшой подводник был бы полезен и для портов, где необходимо проводить регулярные обследования побережья. Сейчас это делают водолазы.

"Еще одно практическое применение — проверка водной инфраструктуры, сканирование. Самой первой нашей идеей было измерение качества воды. Мы можем присоединить сюда сенсор измерения качества воды, и у нас будет мобильное устройство для проверки. Например, его можно закинуть в пруд или озеро, и узнать, могут ли там купаться люди. Есть ли там опасные вещества", — рассказал Карлис Берзиньш.

Сейчас Карлис и Томс разбирают, собирают и снова разбирают дрон — совершенствуют его и исправляют ошибки. В дальнейшем они планируют продавать эти подводные беспилотники. И для этого уже зарегистрировали свое предприятие.

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"Мы думает, что главным клиентом могут быть органы безопасности — например, для того, чтобы мониторить под водой, нет ли каких-то посторонних лиц на объекте. Чтобы обеспечивать охрану под водой. Сегодня в РТУ приезжал президент Коста-Рики, и ему пришла в голову такая хорошая мысль, что мы можем искать подводные драгоценности. Так что применение может быть разное", — подытожил Карлис Берзиньш.