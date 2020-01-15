Студенты Страдиня придумали имплант для предотвращения инсульта

Команда студентов университета имени Страдиня (RSU) Smart Umbrella разработала "умный" фильтр-имплант, который будет предупреждать о риске инсульта, сообщает LETA.

Разработка направлена на точную диагностику самого распространенного типа инсульта — ишемического — который возникает, когда из-за тромба в сосуды мозга не поступает кровь.

"Ишемический инсульт вызывают тромбы, которые блокируют артерии мозга, из-за чего у мозг не поступает кислород и мозг повреждается. Наша идея — вставить в кровеносный сосуд фильтр, который, как сеть, будет "вылавливать" тромбы и не давать им достичь мозга", — говорит соосновательница Smart Umbrella, шестикурсница Виктория Луизе Катарина Шефа.

Информация, которую собирает этот фильтр, будет каждый день доступна пациенту и врачам, которых он посещает.

Smart Umbrella со своей идеей попала в декабре в число трех лауреатов конкурса EIT Health, который проводил Европейский институт инноваций и технологий. В конкурсе принимали участие 33 команды.

Согласно данным Всемирной организации здоровья, каждый пятый человек в Латвии умирает от инсульта. Лечение последствий инсульта стоит экономике Латвии более 21 миллионов евро.