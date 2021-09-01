Студенты требуют изыскать госфинансирование на "ковидное" тестирование учащихся вузов

Латвийское объединение студентов требует от Министерства образования и науки обеспечить проведение за государственный счет тестов на Covid-19 для тех учащихся вузов, которые начали курс вакцинации, но еще не получили вторую прививку. А также иностранных студенов, ожидающих подтверждения в Латвии "ковидного" сертификата, полученного в другой стране.

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По мнению Латвийского объединения студентов, государство должно оплачивать тесты учащимся вузов также, как и школьникам. Напомним, государство полностью взяло на себя расходы по проведению массового тестирования на Covid-19 школьников.

С вузами ситуация несколько иная. Планируется, что очно смогут учиться только студенты, которые смогут предъявить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Но до 10 октября установлен переходный период: можно очно учиться, предъявив негативный результат теста. Однако результат такого теста действителен только 48 часов. То есть, если студент посещает очные лекции ежедневно, ему фактически придется тестироваться каждые два дня — причем за свой счет.

Латвийское объединение студентов подсчитало, что затраты на тестирование могут достичь в переходный период 480 евро, что в 2,4 раза больше повышенной государственной стипендии.

С большими проблемами сталкиваются студенты-иностранцы из третьих стран. Часто эти студенты привиты вакцинами, которые не признаются в Латвии. Ждать подтверждения сертификата приходится в среднем 45 дней.

Латвийское объединение студентов указывает, что Кабинет министров принял окончательное решение о том, как будет организован допуск к очной учебе в вузах только в конце августа, и у учащихся было не так много времени, чтобы завершить курс вакцинации: кто-то еще ждет вторую прививку. До тех пор, пока не будет выдан сертификат, студент, чтобы очно учиться, должен тестироваться.

Латвийское объединение студентов призывает Министерства образования и науки изыскать средства на оплату тестирования тем, кто ждет вторую прививку, а также иностранным студентам.