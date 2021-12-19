Стуканс: Претенденты на пост прокурора не знают базовых вещей, проблема в школьном образовании

На первом этапе отбора кандидаты в прокуроры сдают тест из 40 вопросов. Чтобы пройти дальше, нужно ответить правильно хотя бы на 30 из них. Результаты последнего теста показали, что большинство кандидатов не может справиться с самыми базовыми вопросами — например, ответить, когда отмечают День восстановления независимости Латвийской Республики, или с какого возраста в Латвии начинается криминальная ответственность.

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Тест состоит из общих вопросов об уголовном праве и уголовно-процессуальном праве, в том числе и о международном сотрудничестве в этих сферах. Есть и логические вопросы, а также вопросы об истории и культуре Латвии.

На это раз из 58 человек, которые записались на тест, пришли на сдачу всего 45. Из них успешно прошли тест и были допущены до следующего этапа только пятеро.

На какие вопросы не смогли ответить потенциальные прокуроры?



Только треть кандидатов в прокуроры смогли ответить, с какого возрасте в Латвии начинают призывать к уголовной ответственности (с 14 лет);

Меньше половины кандидатов смогли объяснить термин "участия" — его считают одним из самых базовых понятий уголовного права;

Только пятая часть кандидатов знали, что такое европейский ордер на арест;

И только треть участников — что братья и сестры находятся во второй степени родства;

Сложности доставил и вопрос о Дне восстановления независимости Латвийской Республики — десять кандидатов на должность прокурора не смогли ответить, что этот день — 4 мая.