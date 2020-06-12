Стуканс убежден, что должностные лица в Латвии стали брать меньше взяток

Кандидат на должность генерального прокурора, председатель судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юрис Стуканс убежден, что должностные лица во многих случаях отказались от коррупции и ранее допускавшихся недобросовестных действий.

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Согласно обобщенной информации прокуратуры, в 2019 году по сравнению с 2018 годом число зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией в госинстанциях, сократилось на 23%.

Принимая во внимание сокращение количества связанных с коррупцией в госинстанциях преступлений, по сравнению с 2018 годом на 27,5% сократилось и количество завершенных досудебных уголовных процессов о преступлениях этой категории. Количество осужденных за преступления этой категории также сократилось на 31,7%.

В интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" Стуканс, комментируя зарегистрированные преступления в сфере коррупции, указал, что самым простым объяснением этих изменений статистики было бы сокращение количества чиновников в стране. Также он отметил, что у чиновников повысились оклады, что уменьшает риски коррупции.

Кроме того, Стуканс указал на то, что начатые Комиссией рынка финансов и капитала и Службой госдоходов дела заставляют людей задуматься о последствиях своих действий.

"У меня есть уверенность, что все же сами должностные лица во многих случаях отказывались от того, что допускали ранее", — подчеркнул Стуканс.

Как сообщалось, Совет юстиции на этой неделе выдвинул Стуканса на должность генерального прокурора.

Теперь решение по кандидатуре Стуканса должен будет принять Сейм.

Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.