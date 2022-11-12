Суббота будет теплой и ветреной
Foto: LETA

В Латвии в субботу, 12 ноября, после теплой и ветреной ночи сохранится такая же погода. Будет ветрено, тепло и ясно.

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Днем небо над Латвией прояснится, однако на востоке стране ожидается небольшой дождь. Будет дуть западный, северо-западный ветер, от умеренного до умеренно сильного, с порывами до 15-18 м/с на востоке и севере Курземе. День будет теплым — столбик термометра поднимется до +12…+14°.

Большую часть дня в Риге будет облачно, однако значительных осадков не ожидается. Во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +13…+14°.

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