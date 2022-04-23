Суббота будет теплой, местами ожидаются дожди
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В субботу максимальная температура воздуха будет колебаться от +10 градусов в районе Даугавпилса и местами на побережье до +15..+17 в большей части страны, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Солнце будет светить из-за облаков, а в юго-восточных регионах может быть пасмурно. Местами пройдут кратковременные дожди, более сильный дождь ожидается на юге страны, начиная с района Даугавпилса.

С севера и с востока будет дуть слабый и умеренный ветер.

В Риге также будут чередоваться солнечная и облачная погода, серьезные осадки не ожидаются. Северо-восточный ветер будет дуть слабо и умеренно, воздух прогреется до +16 градусов. У моря будет прохладней.

Погоду в Латвии будет определять циклон, который находится на юге от страны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса