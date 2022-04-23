Суббота будет теплой, местами ожидаются дожди

В субботу максимальная температура воздуха будет колебаться от +10 градусов в районе Даугавпилса и местами на побережье до +15..+17 в большей части страны, прогнозируют синоптики.

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Солнце будет светить из-за облаков, а в юго-восточных регионах может быть пасмурно. Местами пройдут кратковременные дожди, более сильный дождь ожидается на юге страны, начиная с района Даугавпилса.

С севера и с востока будет дуть слабый и умеренный ветер.

В Риге также будут чередоваться солнечная и облачная погода, серьезные осадки не ожидаются. Северо-восточный ветер будет дуть слабо и умеренно, воздух прогреется до +16 градусов. У моря будет прохладней.

Погоду в Латвии будет определять циклон, который находится на юге от страны.