Суббота в Латвии будет в основном солнечной

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
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Ночью и утром местами ожидается туман. Минимальная температура воздуха составит -1…+7 градусов. Максимальная температура днем составит +13…+16 градусов.
Ветер слабый, в восточных районах слабый до умеренного северный, северо-западный.
В субботу в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Также в основном будет безветренно. Температура воздуха +5 градусов на рассвете и до +15 градусов днем.
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