Суд арестовал Татьяну Андриец

Суд избрал арест в качестве меры пресечения для Татьяны Андриец, которая обвиняется в действиях против национальной безопасности Латвии и связях с телеграм-каналом "Антифашисты Прибалтики". Канал открыто вербует сторонников для "партизанского подполья" и надеется на присоединение Латвии к России.

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Как рассказала агентству LETA адвокат Андриец Имма Янсоне, свою вину ее подзащитная не признает и планирует обжаловать арест в Рижском окружном суде. По словам Янсоне, защита предлагала установить сумму залога, но суд не согласился.

Татьяне Андриец 22 года, она входила в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась от нее на выборах в 14-й Сейм — хотя, по словам сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, она временно приостановила членство в партии, поскольку сейчас учится в Санкт-Петербургском государственном университете и большую часть времени находилась в России.

В Латвию Андриец приехала на каникулы, по словам ее знакомых, еще в конце января. В ночь на 7 ферваля в квартире матери Татьяны прошел обыск, были изъяты все гаджеты.

В мае вместе с Татьяной Жданок Андриец была задержана, но вскоре отпущена за организацию несанкционированного митинга против сноса памятника в Пардаугаве. В среду она должна была дать показания по этому поводу, и поначалу ее единомышленники думали, что дело в этом. Однако Служба госбезопасности в ответ на запрос Delfi, не называя имен, сообщила, что задержана прокремлевская активистка, связанная с телеграм-каналом "Антифашисты Прибалтики" (в информации от СГБ — Baltijas antifašisti, вероятнее всего, имеется в виду именно этот канал).

"Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики", — сообщили в СГБ.

По информации СГБ, Татьяна — один из администраторов и модераторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". "Она с августа 2022 года жила в России, но недавно появилась в Латвии. СГБ произвела санкционированный обыск и изъяла несколько носителей данных", — сообщили в ведомстве.

Канал "Антифашисты Прибалтики" попал в поле зрения Службы госбезопасности практически с момента появления. "В канале постоянно прославляется Россия, ее политический режим, внешняя политика и агрессия против Украины. В канале публикуются призывы совершать кибернападения на институты госуправления и предприятия частного сектора. Также там собирается информация о государственных деятелях и других общественно значимых лицах, которые высказывались против войны в Украине. В канале сообщалось, что информация о них будет передаваться российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы против них были проведены различные действия". СГБ считает, что цель канала — повлиять на общественное мнение и на процессы принятия решения в Латвии.

Мирослав Митрофанов сказал, что ничего не знает о том, может ли быть Андриец связана с этим каналом. "У нас в партии есть распоряжение — не распространять информацию о войне в Украине, даже не пересылать друг другу. Большинство его выполняет", — сказал он.

Телеграм-канал "Антифашисты Прибалтики" на задержание Андриец отреагировал видео, в котором утверждается, что Татьяна не является его администратором или модератором. Однако автор видео, она же администратор канала, в видеосообщения говорит, что они с Татьяной стали близкими подругами.