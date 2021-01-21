Суд арестовал возможную подельницу обвиняемого в мошенничестве бывшего судебного исполнителя Вейнбергса

Суд в рамках уголовного дела, по которому теперь уже бывший судебный исполнитель Роланд Вейнбергс подозревается в мошеннических действиях, заключил под стражу другого подозревамого — некую женщину. Ее личность, род занятий и роль в случае, когда 89-летняя женщина из-за небольшого коммунального долга лишилась квартиры и 28 000 евро, не разглашаются, отмечает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила ранее передача Nekā personīga на телеканале TV3, это не первая схема, в результате которой из-за сравнительно небольшого долга должники теряли жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс.

Днем ранее министр юстиции Янис Борданс отстранил Вейнбергса от должности судебного исполнителя.

Потерпевшая Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Первые долги за услуги Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у пенсионерки появились еще восемь лет назад. Тогда их удалось закрыть. Но в последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело ходить. Она выходила из дома все реже и часто забывала оплачивать коммунальные платежи. Из-за долгов RNP два года назад обратился в суд.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, и судебное решение было отправлено присяжному судебному исполнителю Вейнбергу. Хотя у него было право проверить счета должницы, где на тот момент было около 8000 евро, он не стал снимать оттуда деньги, а вместо этого выставил на продажу ее единственное жилье.

Оно было продано за 30 700 евро. После закрытия долгов перед RNP оставшуюся сумму нужно было перевести на счета пенсионерки, но судебный исполнитель не сделал этого.

Дальняя родственница Элеоноры, внучка ее сестры, при уборке квартиры нашла документы, в числе которых был вексель. В нем было написано, что в апреле, через два месяца после того, как суд подтвердил принудительное выставление жилья на продажу, пенсионерка заняла 28 000 евро у некоей Кристины Луценко, женщины 30 лет. Эта сумма идентична той, которую она должна была получить после продажи квартиры.

Вексель был выдан в Иманте, в то время, когда пенсионерка не могла одна выйти из дома. Экспертиза выяснила, что подпись на векселе не была сделана Элеонорой Ляксой — ее подделали, и достаточно неумело.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко обратилась к нотариусу Инге Муцине и в суд, чтобы получить деньги. Дело опять было направлено Вейнбергу, и он перечислил 28 000 евро на счет Луценко, открытый в Великобритании. Никто из должностных лиц не проверил подлинность векселя.

Представительница Ляксы считает, что действия присяжного нотариуса подозрительны: он сознательно задерживал выплаты на счет должницы, а с британского счета Луценко деньги могли быть перечислены третьему лицу. В итоге пенсионерка осталась не только без жилья, но и без денег, на которые можно было купить другую квартиру или хотя бы покрыть расходы на содержание в пансионате. Представители Ляксы обратились в прокуратуру, был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере.