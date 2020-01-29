Суд дал санкцию на арест одного из подозреваемых по делу об отмывании 50 млн евро

Суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к одному из подозреваемых по делу об отмывании 50 млн евро, выяснило агентство LETA.

Арестованный заявил журналистам, что не является работником ABLV Bank, в котором 28 января проводились процессуальные действия.

Передача "Новости ТВ3" сообщила, что арестованный — юрист Андрис Путниньш, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей.

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Прокуратура не уточнила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. Все эти люди находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Агентство LETA выяснило, что из этих восьми человек задержаны были четверо.

Она добавила, что в ходе обысков изъят огромный объем материалов, они изучаются.

Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в банке проводили сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.