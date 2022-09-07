Суд ЕС вынес вердикт об языковых ограничениях в латвийских вузах

14 августа Конституционный суд уже на основании вердикта суда Европейского союза должен будет решить, как он будет оценивать соразмерность языковых ограничений в вузах. Такое регулирование, установленное законодательством, оспорили депутаты Сейма от "Согласия".

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Предыстория вопроса такова: еще 11 июня 2020 года Конституционный суд признал, что требование реализовывать учебные программы в частных вузах и колледжах только на государственном языке не соответствует Сатверсме. При этом было решено, что нормы, устанавливающие языковое регулирование утратят силу не сразу, а с 1 мая 2021 года.

К маю 2021 года Сейм спешно утвердил новую версию закона. На этот раз в закон были включены нормы, регулирующие применение в вузах иностранных языков — официальных языков ЕС. Однако и здесь были, по словам юриста Елизаветы Кривцовой ("Согласие"), были допущены излишние ограничения: "К программам, реализуемым на том же английском языке, предъявлялись повышенные требования, связанные с аккредитацией. Наиболее точно ситуацию характеризует грустная шутка: учебная программа на латышском языке, чтобы получить аккредитацию, должна быть просто хорошей, а программа на английском языке — блестящей".

Юрист Алексей Димитров, в свою очередь, отметил, что суд ЕС в своем вердикте отметил следующее:

Языковые ограничения в частном высшем образовании являются ограничениями свободы учреждения.

Суд считает, что цель поощрения и стимулирования использования госязыка представляет собой законную цель, способную оправдать ограничение свободы учреждения — при условии соблюдения принципа соразмерности. Позволив некоторым высшим учебным заведениям пользоваться исключениями на основании особых законов (SSE Riga и RGSL), государство не делает свое регулирование противоречивым, поскольку исключения связаны с конкретным международным университетским сотрудничеством.

Чтобы не нарушать принцип соразмерности, должны быть исключения для преподавания на других языках. Такие исключения должны, по крайней мере, позволять использование других языков в отношении обучения, проводимого в рамки европейского или международного сотрудничества, и обучения в области культуры и языков.

"Надо отметить, что вывод о том, что языковое регулирование ограничивает свободу учреждения, могут использовать и частные школы, если захотят оспорить поправки, которое сейчас рассматривает Сейм. Суду ЕС вполне можно задать вопрос, какие ограничения являются заведомо (не)соразмерными. Еще надо отметить, что основной позицией правительства Латвии в деле было то, что языковое регулирование не является ограничением свободы учреждения — с этим суд не согласился", — отметил Димитров.